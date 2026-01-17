Protección Civil Municipal de la Capital llama a extremar precauciones ante la llegada del frente frío 29

La dependencia exhorta exhorta a la ciudadanía a reforzar medidas de prevención ante el frente frío número 29, que provocará un marcado descenso en las temperaturas y ráfagas de viento durante el fin de semana.

La Dirección Municipal de Protección Civil informa que el frente frío número 29 ingresará al territorio potosino, acompañado de una masa de aire ártico, provocando un descenso significativo en las temperaturas y ráfagas de viento de hasta 60 km/h, especialmente durante las madrugadas de este fin de semana.

Se prevé que las temperaturas mínimas en la ciudad alcancen los 2 °C, mientras que durante el día oscilarán entre 10 y 19 °C, generando un ambiente frío a gélido con posibilidad de heladas al amanecer.

Ante este escenario, la dependencia municipal exhorta a la población a extremar las medidas de prevención:

-Utilizar ropa abrigadora, cubriendo rostro, cabeza, manos y pies.

-Evitar cambios bruscos de temperatura.

-Prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores, considerados grupos vulnerables, sin olvidar a las mascotas.

-Consumir bebidas calientes y mantener ventilados los espacios cerrados.

-Evitar encender fogatas o calentadores sin supervisión y verificar la ventilación adecuada.

-En caso de emergencia, comunicarse a las líneas de Protección Civil Municipal o al 911.

La Dirección de Protección Civil Municipal reitera que proteger la salud y la seguridad de la ciudadanía ante la llegada de frentes fríos es una tarea compartida, por lo que hace un llamado a la corresponsabilidad y la prevención.