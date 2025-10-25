Protección Civil Municipal coordina operativo especial por Día de Muertos

Autoridades establecen medidas de prevención para garantizar la seguridad de las familias durante las celebraciones del Día de Muertos en los principales panteones de la ciudad.

Con el propósito de garantizar la seguridad de los visitantes durante las celebraciones del Día de Muertos, la Dirección de Protección Civil Municipal encabezó una reunión interinstitucional para coordinar el Operativo Especial de Día de Muertos 2025, ante el incremento de afluencia que se registra principalmente los días 1 y 2 de noviembre en los panteones de la ciudad.

Durante el encuentro, Jorge Felipe González, Coordinador de Logística y Planeación, en representación del titular de la dependencia, Alejandro Polanco Acosta, destacó la importancia del trabajo conjunto entre los distintos cuerpos de emergencia y prevención, con el fin de salvaguardar la integridad física de la población y mantener un entorno seguro en los espacios públicos.

Como parte de la estrategia, se acordó realizar inspecciones previas en los panteones de mayor concurrencia, con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad, instalaciones eléctricas y rutas de acceso, así como detectar posibles riesgos que requieran atención inmediata.

Asimismo, se informó que se instalarán módulos de atención médica y puestos de socorro en los principales cementerios, los cuales contarán con servicios de paramédicos y ambulancias para brindar atención oportuna a las personas que lo requieran durante las visitas a los camposantos.

En la reunión participaron representantes del H. Cuerpo de Bomberos, de la Dirección de Servicios Municipales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, Dirección General de la Guardia Municipal, Dirección de Comercio, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal, así como de cementerios particulares – entre ellos Valle de Los Cedros y Jardines Perpetuos- , además de la Universidad Tangamanga, sede Saucito, y representantes de las delegaciones de Bocas y La Pila.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de velar por la seguridad de las familias potosinas y visitantes, promoviendo una convivencia ordenada y segura durante las tradiciones del Día de Muertos.

Finalmente, Protección Civil Municipal exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre los operativos especiales, cierres viales y puntos de atención que se implementarán durante estas fechas, así como a seguir las recomendaciones de las autoridades para prevenir incidentes.