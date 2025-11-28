14.6 C
Protección Civil Municipal brinda atención oportuna en parto fortuito en la colonia Progreso

jueves, noviembre 27, 2025

  • Un parto fortuito fue atendido de manera inmediata por personal municipal y paramédicos voluntarios en la colonia Progreso, resultando madre e hijo estables tras recibir atención médica.

SLP.- La tarde de este jueves, personal del área operativa de la Dirección Municipal de Protección Civil, en coordinación con paramédicos voluntarios, atendió un parto fortuito en la colonia Progreso, en la Capital potosina.

En el lugar, una joven madre dio a luz a un varón, recibiendo apoyo inmediato por parte del equipo de emergencias.

Tras el nacimiento, tanto la madre como el recién nacido fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada, encontrándose ambos estables.

La Dirección Municipal de Protección Civil reconoce la pronta intervención del personal, cuya profesionalidad y vocación de servicio fueron determinantes en un momento crítico.

Este hecho refuerza el compromiso de la dependencia con la seguridad y bienestar de la ciudadanía, garantizando una respuesta eficaz ante cualquier situación de emergencia.

