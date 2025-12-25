Protección Civil Municipal asegura en su totalidad un punto de venta de pirotecnia por incumplimiento de la Carta Compromiso

Durante el Operativo Cohetón 2025, personal de Protección Civil Municipal aseguró en su totalidad un punto de venta de pirotecnia al no cumplir con las disposiciones de la Carta Compromiso, al no encontrarse presente personal capacitado para actuar en caso de emergencia.

Como parte de los recorridos de supervisión del Operativo «Cohetón 2025», personal de inspección de la Dirección de Protección Civil Municipal aseguró en su totalidad un punto de venta de pirotecnia, ubicado sobre la avenida Juárez, al Sur de la ciudad, debido al incumplimiento del apartado número 7 de la Carta Compromiso emitida por la dependencia.

Dicho apartado establece que el material pirotécnico únicamente puede ser manipulado y comercializado por el titular del permiso o por un auxiliar debidamente acreditado.

Por tanto, la presencia del titular resulta de suma importancia, toda vez que es la persona que cuenta con la capacitación obligatoria para la correcta manipulación del material y para actuar de manera inmediata y adecuada en caso de una situación de emergencia.

Durante la inspección, no se presentó ninguna de estas figuras responsables, aun después de varios minutos de espera en el sitio.

Ante esta situación, y en estricto apego a la normativa vigente, el personal actuante, en coordinación con la Guardia Civil Estatal y Municipal, Protección Civil Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Dirección de Comercio, procedió al resguardo de la mercancía, la cual incluía pirotecnia de tipo luminoso, de trueno y de chispas.

El material asegurado, con un peso aproximado de 64.99 kilogramos, permanece bajo resguardo de la Dirección de Protección Civil Municipal y será entregado posteriormente a la SEDENA, instancia encargada de llevar a cabo su destrucción conforme a lo establecido por la ley.

La Dirección de Protección Civil Municipal reitera el llamado a las y los comerciantes de pirotecnia a dar cumplimiento estricto a la normativa vigente y a las medidas de seguridad, recordando que únicamente el personal debidamente capacitado y autorizado puede operar estos puntos de venta, con el fin de salvaguardar la integridad de la población.