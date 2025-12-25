Protección Civil Municipal asegura 153 kilogramos de pirotecnia en arranque del Operativo Cohetón 2025

Durante los recorridos de supervisión en toda la ciudad, las autoridades retiraron mercancía irregular para garantizar la seguridad de la ciudadanía en los últimos días del año.

Como parte del Operativo Cohetón 2025, la Dirección de Protección Civil Municipal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Dirección de Comercio, la Guardia Civil Estatal, la Guardia Municipal y la Protección Civil Estatal, realizó el aseguramiento de 153.19 kilogramos de pirotecnia durante los recorridos en todos los cuadrantes de la ciudad.

Durante el operativo se detectaron diversas irregularidades, entre ellas la falta de permisos para la venta y el incumplimiento de la Carta Compromiso, que derivaron en el aseguramiento de los productos pirotécnicos.

La mercancía asegurada permanecerá bajo resguardo de las autoridades competentes para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

La Dirección de Protección Civil Municipal exhorta a la población a evitar la manipulación de pirotecnia, debido a los riesgos que implica, y a no permitir que menores de edad tengan acceso a estos artefactos explosivos.

Los recorridos de seguridad continuarán y se reforzarán durante los últimos días del año, reafirmando el compromiso de las autoridades con la protección y bienestar de la comunidad.