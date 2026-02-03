17.2 C
San Luis Potosí
Pronostica la Cámara Nacional de Comercio buen año para la Capital en materia de obras

martes, febrero 3, 2026

  • El alcalde Enrique Galindo inició 2026 con muy buen ritmo de trabajo y tiene importantes proyectos, algunos con el Gobierno del Estado, para mejorar la movilidad, señala el dirigente del organismo, Fernando Díaz de León Hernández.

El sector empresarial tiene confianza en que 2026 será muy bueno para San Luis Potosí en materia de obras, por lo que se ha visto del Gobierno Municipal en los primeros días del año y porque trae proyectos muy importantes para la ciudad, afirmó el dirigente de la Cámara Nacional de Comercio en San Luis Potosí, Fernando Díaz de León Hernández.

Dijo que el presidente municipal Enrique Galindo ha iniciado el año con mucha intensidad, con obras de gran beneficio para la ciudad y tiene ya importantes proyectos para agilizar la movilidad, como el paso a desnivel de El Saucito y otros en conjunto con el Gobierno del Estado como el acceso a Villa Magna y en la Salida a Guadalajara, zonas que se encuentran ya muy congestionadas.

El dirigente empresarial  afirmó que estas acciones no únicamente le sirven a la población que habita en esas zonas, sino a todos los potosinos, porque facilita los trayectos y reduce los tiempos de traslado.

Díaz de León Hernández, agregó que con ello se fortalece la actividad económica en general y propicia la llegada de nuevas inversiones, lo que a su vez genera empleos y consolida el crecimiento que ha tenido la Capital en los últimos años.

