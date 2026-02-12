Promueve ciudadanía donación de libros para acrecentar acervo de la Biblioteca de la Basura

El Comité de Bienestar de la colonia “Viveros” realiza recolección de ejemplares en esta zona de la ciudad

Se invita a otros sectores de la sociedad al rescate de libros para que sean disfrutados por más personas lectoras

A la iniciativa impulsada por el Alcalde, Enrique Galindo Ceballos, de la Biblioteca de la Basura, se une la ciudadanía como las vecinas y vecinos del Comité de Bienestar de la colonia “Viveros”, por lo que en el stand que pusieron en un Mercadito que realizaron, se rebasaron las expectativas de libros donados.

El director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera hizo un reconocimiento a habitantes de la citada colonia por incluirse en esta acción institucional, además hizo un agradecimiento especial a Leticia Gómez y a todo su equipo por organizar este evento y por su compromiso a favor de la comunidad y del medio ambiente.

Aprovechó para exhortar a las Juntas de Participación Ciudadana, así como a otros sectores de la sociedad potosina para que se sumen y donen libros en buen estado que ya no usen, a fin de que pasen a ser del acervo de la Biblioteca de la Basura que se localiza frente a “Casa Colorada” rumbo el camino a la Presa de San José.

Recordó que con esta iniciativa se busca rescatar ejemplares para que sean leídos por otras personas, por lo que se reciben literatura universal, novelas, históricos y enciclopedias; es importante que la población sepa que los únicos libros que no se reciben son de texto gratuito ni escolares.

Las donaciones se pueden dejar de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde en los centros de acopio que se localizan en la Unidad Administrativa Municipal en bulevar Salvador Nava Martínez 1580, así como en “Casa Colorada”, con lo que no sólo se busca que un libro sea el próximo favorito de alguien más, a la par de apoyar a la conservación del medio ambiente.