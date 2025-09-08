Programa Por Buen Camino repara 258 baches en la primera semana de septiembre

Con atención en 54 calles de 30 colonias, el Gobierno de la Capital mantiene un 89% de efectividad en la respuesta a reportes ciudadanos, pese al incremento por temporada de lluvias.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, por conducto de la Dirección de Obras Públicas, dio a conocer que el programa Por Buen Camino continúa trabajando de manera intensiva en distintos sectores de la ciudad. Durante la semana del 1 al 6 de septiembre se llevaron a cabo 258 reparaciones de baches, con lo que se refuerza la estrategia de atención a los reportes de la población.

Desde su inicio en octubre de 2024, el programa ha atendido 4 mil 366 reportes ciudadanos, lo que representa un avance del 89% en solicitudes resueltas, reflejo de la atención inmediata y constante que caracteriza este programa municipal.

Este avance ha sido posible gracias al trabajo coordinado entre las cuadrillas propias del Centro de Operaciones y las empresas contratistas potosinas, que se han sumado con mano de obra y materiales de calidad para garantizar una reparación duradera y con respuesta inmediata.

En esta primera semana de septiembre, las acciones se concentraron en 54 calles, atendiendo reportes en 30 colonias, entre las que destacan: Himno Nacional, Lomas 1ª Sección, Alamitos, Barrio de Tlaxcala, Del Valle, Tequisquiapan, La Huerta, Barrio Vergel, Morales, Residencial 1ª Sección, Jardín, Zamilpa, Tangamanga, Dalias, Zona Industrial, Jardines del Estado, Bocas, María Cecilia, División del Norte, Plan Ponciano Arriaga, San Ángel, Lomas del Mezquital, Saucito, Colinas del Parque, Central, Satélite, Del Llano, Progreso, Jardines del Sur, Industrias y Estrella.

Con estas acciones, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de responder de manera inmediata y constante, aun frente al incremento de reportes provocado por la temporada de lluvias.

Con estos resultados, el Gobierno de la Capital refrenda su responsabilidad de mantener calles en mejores condiciones de seguridad y funcionalidad, a pesar del aumento en los reportes ocasionados por las lluvias. El programa Por Buen Camino se mantiene como un esfuerzo constante y de largo alcance, que invita a la ciudadanía a seguir utilizando el chatbot municipal como canal de reporte, para lograr una atención ordenada, rápida y efectiva en todos los rincones de la ciudad.