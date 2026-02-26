Programa “Expresión Capital” embellece y da sentido de comunidad a la colonia ISSSTE

Luce arte urbano en las canchas que se ubican en este sector de la ciudad de SLP

Se busca con estas acciones también impulsar el sentido de identidad y de orgullo entre la población potosina

Con el programa “Expresión Capital”, el Gobierno de la Capital a través de distintas acciones del personal de la Dirección de Servicios Municipales, continúa con el impulso de intervenciones para embellecer y revitalizar la imagen urbana de la ciudad.

Muestra de ello, son los murales que se ubican en las canchas de la colonia ISSSTE, en las que además de impulsar el sano esparcimiento, con el arte urbano se renuevan y se rescatan espacios públicos en puntos estratégicos del Municipio de San Luis.

Se insistió que con estos trabajos no sólo se mejora el entorno, sino también, el objetivo es fortalecer el sentido de identidad y orgullo comunitario entre la población potosina y su entorno más próximo.

De esta manera, además, se cumplen con las instrucciones del Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos de detectar e intervenir en más espacios de uso deportivo y social, a través del impulso del arte, el color y la cultura popular.

Asimismo, la Dirección de Servicios Municipales añadió que mantiene el trabajo colaborativo con la Dirección de Deporte de la Capital, para atender las peticiones y mejorar otros espacios donde no sólo se incentiva la activación física, sino alguna disciplina deportiva.