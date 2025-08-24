Primeros resultados del programa “Por Buen Camino” del Gobierno de la Capital en Bocas

“Con acciones de bacheo se mejora la movilidad en beneficio principalmente de comunidades rurales”: Delegado Jaime Waldo Luna.

Resaltan los trabajos recientes en el Camino hacia La Huaracha, Macarenos-La Huaracha y Maravillas-Mezquital.

En atención a las instrucciones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, la Delegación de Bocas redobla sus acciones del programa recién lanzado “Por Buen Camino”, cuya finalidad es la rehabilitación de caminos mediante intenso bacheo en distintos puntos de la demarcación.

En este aspecto, el Delegado Jaime Waldo Luna resaltó los trabajos más recientes que se llevaron a cabo tanto en el Camino hacia La Huaracha, Macarenos-La Huaracha y el de Maravillas-Mezquital, con el objetivo de igualmente contar con vías más seguras.

“En estas labores trabajan cuadrillas de Servicios Municipales de la Delegación de Bocas, las que además continuarán con intervenciones como parte del reforzamiento del programa de bacheo permanente en diferentes vialidades que comunican a esta demarcación”, añadió.

Igualmente, el funcionario delegacional resaltó el bacheo emergente previo realizado en la carretera a Macarenos a la Huaracha, con lo que se mejoran las condiciones de tránsito para vecinas, vecinos y automovilistas que circulan por esta vía.

Para concluir, Jaime Waldo Luna insistió que con el programa “Por Buen Camino”, se busca atender las peticiones principalmente de habitantes de comunidades rurales de Bocas, así como de productores, con el único propósito de garantizar la movilidad y la seguridad en esta zona del Municipio de San Luis Potosí.