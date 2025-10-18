Primer Festival Ciudad del Aprendizaje en San Luis Potosí: Un Llamado al Cuidado del Agua y el Medio Ambiente

Expertos y comunidad se unieron en conversatorios para fomentar la conciencia hídrica y ambiental en el “Primer Festival del Aprendizaje: Cuidemos el Agua, Cuidemos San Luis”.

Dentro del Programa de Actividades del “Primer Festival Ciudad del Aprendizaje: Cuidemos el Agua, Cuidemos San Luis”, realizado en la explanada del Saucito, se llevaron a cabo dos conversatorios. El primero, titulado «El Agua Corazón de San Luis Potosí: Aprender para Cuidar, Cuidar para Vivir», contó con la participación de destacados académicos: el Dr. David Douterlungne Rotsaert, la Lic. María Guadalupe Urbina Acebedo y el Dr. Nahum Andrés Medellín Castillo, bajo la moderación de Héctor Trejo.

El segundo panel, denominado «Voces de la Comunidad: Hacia una Cultura del Cuidado Ambiental», reunió a expertos como el Dr. Jorge de la Vega Carregha y la Dra. Violeta Mendezcarlo Silva, con la dirección de Jaime Mendieta, Director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, como moderador.

Durante estos conversatorios, se abordaron temas cruciales como la huella hídrica que generan las actividades humanas cotidianas, las problemáticas ambientales más apremiantes en áreas rurales y comunidades, y las estrategias para integrar información ecológica en las comunidades.

Estos espacios de diálogo y reflexión permitieron compartir conocimientos y experiencias, fomentando una mayor conciencia sobre la importancia de cuidar el agua y el medio ambiente a todos los asistentes, entre ellos ciudadanos, padres de familia, alumnos de secundaria y preparatoria municipal y maestros.