Presidenta del DIF de San Luis Capital, Estela Arriaga, presenta Resultados “que tocan el alma”

La Presidenta del DIF Municipal de SLP dio a conocer los resultados de un año de trabajo sensible y profundo, en el que destaca el impacto humano de los programas que transforman la vida de niñas, niños, mujeres, personas mayores y con discapacidad.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos reconoció el trabajo de la Presidenta del SMDIF y su equipo, destacando que «entregan el alma» en su labor diaria.

SLP.- Con resultados que son muestra de un trabajo con empatía y compromiso, la Presidenta del Sistema Municipal DIF de San Luis Potosí, Estela Arriaga Márquez, más que presentar cifras, habló del corazón del trabajo que ponen todos los días las y los trabajadores que, unidos y bajo su liderazgo, han transformado vidas: “Son cuatro años conectando con el corazón de las familias que habitan este municipio, cada momento ha sido único y especial”.

La Presidenta Estela Arriaga detalló cada uno de los servicios que han sido puente entre quienes necesitan ayuda, con las manos solidarias. La Ruta de la Salud 2.0 ha realizado cientos de recorridos en las colonias y comunidades rurales del municipio, otorgando servicios de medicina general a las y los Capitalinos. A ello se suman los centros de salud que el DIF Municipal tiene distribuidos en el municipio, y su más reciente modelo de atención prioritaria: el Centro Municipal de Salud Mental, un referente nacional.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos reconoció a la Presidenta del SMDIF y su equipo de colaboradoras y colaboradores, calificándolos como personas que “entregan el alma” en su labor diaria. “El DIF es el único espacio que transforma corazones, cambia la vida de las personas y ofrece proyectos de vida de largo plazo. Es una institución que toca el alma de cada uno de sus beneficiarios”, expresó el presidente municipal.

La Maestra Estela Arriaga señaló que otro sector importante de atención del DIF Municipal es el de la niñez y la adolescencia, para quienes existen programas específicos para protegerlos, guiarlos, y sembrarles el amor por su ciudad y su comunidad, con su voz haciendo eco. Además de brindarles la oportunidad de una alimentación sana, y educación escolarizada que incluye una metodología para garantizar el cuidado de su salud y su seguridad.

La Presidenta Estela Arriaga remarcó el deseo de construir una comunidad más justa, humana y empática con las mujeres, por lo que existen distintos rubros para impulsarlas, orientarlas, protegerlas, buscando reconstruir su paz en todos los ámbitos. Las personas con discapacidad es otra población para la que hay servicios enfocados a su bienestar físico, mental y emocional, mediante centros de atención especializados que les rindan acompañamiento médico, terapéutico y ocupacional, en aras de mejorar su calidad de vida.

Adultas y adultos mayores, forman parte del círculo prioritario del DIF que preside Estela Arriaga, ofreciendo al sector múltiples actividades que lo dignifica, rescata e introduce a la sociedad. Así entonces, Estela Arriaga advirtió que seguirá mirando al futuro con el mismo compromiso y sensibilidad, y con el corazón puesto en cada acción.