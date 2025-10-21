26.9 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Presentan la Incubadora Gastronómica “Todo San Luis” para fortalecer el sector restaurantero

By Redacción
100
martes, octubre 21, 2025
  • El Ayuntamiento de San Luis Capital impulsa, junto con CANIRAC y universidades locales, un programa de profesionalización para emprendedores y empresarios del sector gastronómico.

Con el propósito de fortalecer y profesionalizar la industria gastronómica de San Luis Capital, CANIRAC San Luis Potosí, en alianza con la UASLP, el Tecnológico de Monterrey, Soft Restaurant, Unilever Food Solutions, ADERIAC y el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, presentaron el programa “Todo San Luis: Incubadora Gastronómica”, que ofrecerá capacitación integral a negocios consolidados y nuevos emprendimientos del sector restaurantero.

El programa se llevará a cabo del 29 de octubre al 26 de noviembre de 2025, de manera presencial en San Luis Capital, e incluirá nueve módulos especializados impartidos por expertos en temas como finanzas, administración, licencias y permisos, gestión operativa, reclutamiento, marketing, relación con proveedores y experiencia del cliente.

El costo de participación es de $2,500 por empresa, con inscripciones abiertas a través del enlace https://forms.gle/2zso5yicdwi31ab79.

Como parte de la política pública del alcalde Enrique Galindo Ceballos, esta iniciativa refuerza el compromiso del Gobierno de la Capital con el impulso al emprendimiento local, la profesionalización del talento potosino y el desarrollo económico sostenible.

