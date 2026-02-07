Presenta resultados Dirección de Gestión Ecológica ante la Comisión edilicia de Ecología

Resalta la Capital potosina por recibir premios internacionales, además del trabajo cotidiano a favor del medio ambiente

Integrantes de dicha Comisión reconocen trabajo durante 2025, así como la institucionalización del Premio al Mérito Ecológico

En sesión de la Comisión edilicia de Ecología, la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos presentó su informe bimestral correspondiente de noviembre – diciembre de 2025, donde resaltó que hoy debido a diversas estrategias y acciones, la Capital potosina es una de las mejores ciudades gracias a la amplia agenda ambiental y de alto impacto social.

El regidor presidente de dicha Comisión, Gustavo Mercado Garay reconoció el trabajo de dicha dependencia durante el año pasado, de la que remarcó la institucionalización del Premio Municipal al Mérito Ecológico para reconocer tantos años de trabajo y labor a favor del medio ambiente de distintas personalidades, y dijo confiar que este 2026 haya más participación. Integrantes de la citada Comisión igualmente destacaron la labor y resultados de esta área del Gobierno Capitalino.

Del informe bimestral, el Director de Gestión Ecológica, Jaime Mendieta Rivera resaltó en ese periodo las 74 denuncias atendidas, los 197 dictámenes emitidos y los 19 estudios acústicos realizados, así como los 4 simulacros a cielo abierto inspeccionados. También recalcó las ponencias dadas en la UASLP, la entrega por primera vez del Premio al Mérito Ecológico, la participación en el Congreso internacional ICLEI, del que se pelea ser la sede este año, además de los 5 galardones que San Luis se trajo por las políticas públicas ambientales impulsadas desde esta Comisión.

Igualmente destacó la reunión del Consejo Consultivo de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde pidió compartir el calendario de actividades, entre sus integrantes, entre otras actividades llevadas a cabo durante noviembre y diciembre pasados.

Finalmente, Mendieta Rivera aprovechó para dar a conocer que este 2026, ya se inauguró la “Biblioteca de la Basura” e invitó a las regidoras y regidores a donar libros, a la par de gestionar más visitas; el impulso de más acciones como parte de la estrategia denominada “Ecología Táctica” que implica tareas de mantenimiento y atención en menos de 24 horas junto con otras direcciones municipales e igualmente la recién inauguración de la nueva celda en el Centro Integral de Procesamiento de Residuos.