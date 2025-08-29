17.8 C
San Luis Potosí
Prepara Gobierno de la Capital el XI Festival de Jazz “Jorge Martínez Zapata”

  • Se llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre próximo en la Plaza de Armas del Centro Histórico.
  • Esta edición se considera una versión de jazz infantil de acercamiento a las infancias.

El Gobierno de la Capital colabora con Colectivo San Luis Jazz y Luna Cabal Asociación A.C., a fin de llevar a cabo el XI Festival de Jazz “Jorge Martínez Zapata”, que se llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre de 2025 en Plaza de Armas.

Así lo dio a conocer Héctor Ulises Tello Balderas, responsable de Cultura Municipal, quien dijo que este año por fin se cumple con apoyar a la comunidad del jazz en San Luis Capital, en lo que se han planteado tres días de jazz en sus distintas variaciones como funk, blues, rock, contemporáneo, fusión, instrumental, bolero, latino y este año habrá una variedad de jazz infantil.

“En los próximos días esperemos contar con la presencia del alcalde Enrique Galindo para presentar el programa general, el presidente municipal ha apoyado esta iniciativa que finalmente podemos realizar”, concluyó Tello Balderas.

