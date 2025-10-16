Postulaciones para el Premio Municipal al Mérito Ecológico 2025 cierran el 31 de octubre

La Comisión edilicia de Ecología reitera la invitación para distinguir a quienes llevan a cabo acciones a favor del medio ambiente.

Además del reconocimiento institucional municipal, también se dará un estímulo económico.

Para que más personas y entidades puedan participar en la convocatoria del Premio Municipal al Mérito Ecológico 2025, la Comisión de Ecología del Ayuntamiento Capitalino recuerda que se extendió la fecha al 31 de octubre, para presentar acciones que sean merecedoras a esta distinción.

Resaltó que ya hay quienes enviaron sus actividades con las que se cuida y protege el medio ambiente. No obstante, a los individuos, grupos, empresas e institucionales que aún tienen el interés de presentar lo que han hecho a favor de la ecología, es la oportunidad de darlo a conocer para que sea reconocido por la ciudad, a fin de seguir con el cuidado del entorno natural, la promoción de la conciencia ambiental y la consolidación de un San Luis más sostenible.

La Comisión edilicia de Ecología recordó que las cinco categorías en las que se puede participar son: individual, comunidades, instituciones públicas y privadas, sector empresarial, y organizaciones de la sociedad civil, destacadas por promover la Conservación y Restauración Ambiental, Innovación y Tecnología Ambiental, Educación y Sensibilización Ambiental, Responsabilidad Social Empresarial Ambiental, así como haber desarrollado y aplicado un Proyecto Ambiental destacado.

En la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos se recibirán las postulaciones en físico, ubicada en bulevar Salvador Nava Martínez 1580, colonia Santuario, en días hábiles de 09:00 a 18:00 horas, así como en las oficinas delegacionales Bocas y La Pila, los mismos días y en un horario de 09:00 a 15:00 horas. También podrán enviarse en digital, al correo electrónico oficial: gestión.ecologica@sanluis.gob.mx

Y a quienes ganen en cada una de las categorías, la Comisión de Ecología recordó que se les entregará además del “Premio Municipal al Mérito Ecológico”, un estímulo económico de 10 mil pesos. Para quienes desean conocer más de esta convocatoria, pueden consultar en la página oficial del Gobierno Capitalino: https://sitio.sanluis.gob.mx/SanLuisPotoSi/