9.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Por primera vez en décadas, el refrendo comercial se realiza de manera ágil: Fernando Pérez Espinosa

By Redacción
105
spot_img
domingo, enero 18, 2026

  • El empresario destaca que ya no hay que hacer trámites innecesarios, gracias a la estrategia impulsada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos.

Durante la presentación del nuevo programa municipal Comercio Cerca de Ti, del Ayuntamiento encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, el director de Grupo Tornillín Eléctrico, Fernando Pérez Espinosa, reconoció que la actual administración ha logrado facilitar de manera significativa los trámites para el sector comercial.

El empresario señaló que, tras 43 años de experiencia en el negocio, anteriormente los procesos administrativos eran más complejos y generaban diversas dificultades para los comerciantes: “Hoy es la primera vez, en todo ese tiempo, que simplemente vengo con mis papeles actualizados a refrendar; me pusieron mi sello sin tener que presentar nada más”, expresó.

Pérez Espinosa destacó que este tipo de acciones permiten a los comerciantes concentrarse en enfrentar las condiciones actuales del mercado, sin cargas burocráticas excesivas, lo que representa un beneficio directo para la actividad económica local.

Finalmente, felicitó a la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de la Capital por el acompañamiento brindado, al considerar que estas medidas fortalecen la relación entre el Gobierno Municipal y el sector productivo.

Artículo anterior
Gran éxito en el primer Módulo Itinerante de la Dirección de Comercio
Artículo siguiente
Artes marciales alejan a la niñez del ocio en San Luis Capital
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.