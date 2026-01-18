Por primera vez en décadas, el refrendo comercial se realiza de manera ágil: Fernando Pérez Espinosa

El empresario destaca que ya no hay que hacer trámites innecesarios, gracias a la estrategia impulsada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos.

Durante la presentación del nuevo programa municipal Comercio Cerca de Ti, del Ayuntamiento encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, el director de Grupo Tornillín Eléctrico, Fernando Pérez Espinosa, reconoció que la actual administración ha logrado facilitar de manera significativa los trámites para el sector comercial.

El empresario señaló que, tras 43 años de experiencia en el negocio, anteriormente los procesos administrativos eran más complejos y generaban diversas dificultades para los comerciantes: “Hoy es la primera vez, en todo ese tiempo, que simplemente vengo con mis papeles actualizados a refrendar; me pusieron mi sello sin tener que presentar nada más”, expresó.

Pérez Espinosa destacó que este tipo de acciones permiten a los comerciantes concentrarse en enfrentar las condiciones actuales del mercado, sin cargas burocráticas excesivas, lo que representa un beneficio directo para la actividad económica local.

Finalmente, felicitó a la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de la Capital por el acompañamiento brindado, al considerar que estas medidas fortalecen la relación entre el Gobierno Municipal y el sector productivo.