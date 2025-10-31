Por Día de Muertos, Policía Vial activa operativo de seguridad vial en panteones municipales

La Dirección General de Policía Vial y Movilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene listo el operativo de vialidad que se realizará en las inmediaciones de los cementerios ubicados en la Capital potosina con motivo de la celebración a los fieles difuntos este 1 y 2 de noviembre.

En el panteón Españita, el dispositivo vial se implementará en un horario de las 07:00 a las 19:00 horas, con cierre vial en la avenida Prolongación Constitución en el tramo comprendido de la calle Camino Antiguo a Españita a República de Bolivia por instalación de comercio semifijo.

En este punto se habilitará como rutas alternas las calles de Camino Antiguo a Españita, América del Sur, Estados Unidos de Brasil para desembocar nuevamente a Prolongación Constitución. También se habilitarán las calles de Prolongación Galileo, Camino Real a Guanajuato, calle Colibrí para desembocar a la Prolongación Constitución con dirección al norte.

En el panteón del Saucito, que permanecerá abierto las 24 horas los días 1 y 2 de noviembre, la Policía Vial realizará cierre vial en un carril de la avenida Fray Diego de la Magdalena en el tramo de López Hermosa a Vasco de Quiroga por instalación de comercio semifijo, quedando habilitado en doble sentido a la circulación el carril en dirección norte frente al panteón.

Para mantener una movilidad favorable en este sector, se estará canalizando la circulación por las avenidas Saucito, López Mateos, Francisco Villa y avenida del Sauce para dirigirse al fraccionamiento María Cecilia. Las calles 13, 3 y Vasco de Quiroga serán habilitadas para la circulación en dirección a la avenida Muñoz. También, como opción vial, se estará canalizando el tránsito vehicular por Circuito Potosí hacia el poniente, avenida Mexquitic y las calles Mezquital y Venus para continuar hacia la avenida Morales-Saucito.

En el panteón Valle de los Cedros, que tendrá un horario de 08:00 a 18:00 horas, la Policía Vial mantendrá el control y agilización del tránsito vehicular, dando preferencia a la seguridad de las personas peatonas. En este punto se mantendrá la circulación en un solo sentido por avenida Kukulkán desde Vasco de Quiroga hasta la avenida Morales-Saucito.

Ante el cierre por obras en avenida Granjas, se utilizará como ruta alterna la calle Bugambilia y Framboyán, para desembocar en prolongación Muñoz, donde los automovilistas podrán continuar su recorrido.

Ante el incremento en la movilidad en los panteones municipales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana exhorta a la ciudadanía a programar sus trayectos, utilizar transporte público y a realizar un uso adecuado de los espacios de estacionamiento en vía pública, evitando obstruir cocheras, estacionarse en doble fila o a menos de tres metros de las esquinas.