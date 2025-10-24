15.2 C
Por celebración de Día de Muertos, Panteón El Saucito se mantendrá abierto durante 48 horas

By Redacción
viernes, octubre 24, 2025
  • El Alcalde Enrique Galindo anunció que, debido al éxito que ha tenido la conmemoración de los Fieles Difuntos en este espacio tradicional, se mantendrán las puertas abiertas durante 48 horas continuas con iluminación, presentaciones musicales, actividades culturales y comercio ordenado, en un ambiente de respeto y tradición, por lo que será una de las mejores celebraciones del país.a

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos confirmó que, por segundo año consecutivo, el Panteón El Saucito permanecerá abierto de manera por 48 horas durante la conmemoración del Día de Muertos, por lo que será de las mejores celebraciones del país.

Explicó que esta apertura extendida forma parte de una nueva tradición impulsada por el Gobierno de la Capital para fortalecer la convivencia familiar y la identidad cultural: “El año pasado abrimos 24 horas y la respuesta fue extraordinaria; ahora duplicamos el tiempo para que todos puedan acudir con tranquilidad y vivir esta fecha tan significativa”, expresó.

El Presidente Municipal detalló que se reforzará la iluminación del panteón, se ordenará el comercio informal y se mejorará la vialidad en los accesos, además de ofrecer música y presentaciones artísticas en un marco de respeto y solemnidad.

Galindo Ceballos subrayó que se espera una afluencia muy alta de visitantes y una derrama económica importante: “La gente podrá convivir, disfrutar la comida tradicional, recordar a sus seres queridos y  mantener vivas nuestras tradiciones”, destacó.

