Por celebración de Día de Muertos, Panteón El Saucito se mantendrá abierto durante 48 horas

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos confirmó que, por segundo año consecutivo, el Panteón El Saucito permanecerá abierto de manera por 48 horas durante la conmemoración del Día de Muertos, por lo que será de las mejores celebraciones del país.

Explicó que esta apertura extendida forma parte de una nueva tradición impulsada por el Gobierno de la Capital para fortalecer la convivencia familiar y la identidad cultural: “El año pasado abrimos 24 horas y la respuesta fue extraordinaria; ahora duplicamos el tiempo para que todos puedan acudir con tranquilidad y vivir esta fecha tan significativa”, expresó.

El Presidente Municipal detalló que se reforzará la iluminación del panteón, se ordenará el comercio informal y se mejorará la vialidad en los accesos, además de ofrecer música y presentaciones artísticas en un marco de respeto y solemnidad.

Galindo Ceballos subrayó que se espera una afluencia muy alta de visitantes y una derrama económica importante: “La gente podrá convivir, disfrutar la comida tradicional, recordar a sus seres queridos y mantener vivas nuestras tradiciones”, destacó.