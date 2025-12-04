Por buena administración, Codesol reasigna 20 mdp para obras y acciones

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la quinta sesión ordinaria en la Unidad Administrativa Municipal; estos recursos se destinarán al reconocimiento de la labor policial, fortalecimiento de equipo de cómputo, recolección de basura, bacheo e infraestructura hidrosanitaria.

En la quinta sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal, encabezada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos y realizada en la Unidad Administrativa Municipal, el pleno aprobó una ampliación de inversión por cerca de 20 millones de pesos, derivados de economías y rendimientos financieros obtenidos gracias a la correcta administración de recursos.

De este monto, 3 millones 838 mil 211.57 pesos provienen de economías en la compra de vehículos y serán aplicados en el reconocimiento a la labor policial y en el fortalecimiento del equipo de cómputo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Asimismo, 16 millones 113 mil pesos se generaron de economías en el pago de alumbrado público y de rendimientos financieros del Ramo 33, recursos que se destinarán a la recolección de basura, bacheo y fortalecimiento de la infraestructura hidrosanitaria en distintos puntos de la ciudad.

El Alcalde Enrique Galindo reconoció el esfuerzo y compromiso de las y los integrantes del Consejo de Desarrollo Social, quienes trabajan diariamente por el mejoramiento de las colonias y comunidades de San Luis Potosí. “Gracias a este compromiso se han llevado obras y acciones que ahora se reflejan en el fortalecimiento de la seguridad, la recolección de basura, más bacheo y obras de drenaje en beneficio de las familias”, destacó.

El presidente municipal y presidente del Consejo reafirmó su compromiso de fortalecer el trabajo con las consejeras y consejeros, quienes conocen de primera mano las necesidades de todas las zonas de la capital, así como de establecer obras prioritarias que respondan a las necesidades reales de las familias.

Por su parte, consejeras y consejeros de comunidades como Bocas, Maravillas, Tangamanga y Capulines, reconocieron las obras que se han llevado a sus localidades, destacando compromisos cumplidos en pavimentación, agua potable y alumbrado público, entre otros.