“Por Buen Camino”: atención inmediata a más de 700 reportes de bacheo en la Capital

El Gobierno de la Capital inició el reforzamiento del programa con la reparación prioritaria de vialidades en colonias como Dalias, Capricornio, Plan Ponciano Arriaga, Rural Atlas, Progreso y Satélite, con el compromiso de mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de las familias potosinas.

El Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Obras Públicas, realiza acciones del programa de bacheo Por Buen Camino, para atender de forma inmediata 749 reportes ciudadanos en diferentes colonias y zonas de la ciudad.

A partir de este viernes, las cuadrillas municipales comenzaron a reparar la superficie de vialidades, de manera prioritaria los reportes en las colonias Dalias, Capricornio, Plan Ponciano Arriaga, Rural Atlas, Progreso y Satélite, respondiendo a las solicitudes de la ciudadanía y avanzando de forma organizada en la rehabilitación de calles y avenidas.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí mantiene el compromiso de dar seguimiento puntual a las peticiones recibidas en cada zona, con el objetivo de mejorar la movilidad urbana y la seguridad vial, además de elevar la calidad de vida de las familias potosinas.

Por Buen Camino, el programa de bacheo del Gobierno la Capital, seguirá en operación de manera constante en las distintas colonias hasta atender la totalidad de los reportes.