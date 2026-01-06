Policía Vial y Protección Civil Municipal atienden accidente en Salvador Nava

Una camioneta de traslado de residuos proveniente de León, Guanajuato, sufrió un accidente sin que se reporten lesionados. Atendieron y evaluaron las instancias municipales y el Cuerpo de Bomberos.

Policía Vial y Protección Civil Municipal acudieron de manera inmediata al auxilio de un accidente protagonizado por una camioneta de servicio público federal, procedente de León, Guanajuato, la cual se encontraba en la capital potosina para realizar labores de recolección de material y residuos médicos. El incidente movilizó a los cuerpos de emergencia para atender la situación y salvaguardar a la población. No se reportan lesionados.

De acuerdo con el testimonio del conductor, su arribo a San Luis Potosí tenía como objetivo cumplir con las tareas asignadas por su empresa, relacionadas con la recolección especializada de este tipo de residuos. Hasta el momento, se descarta cualquier riesgo sanitario. De acuerdo al propio conductor el accidente se derivó por una falla mecánica.

Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo del control de la vialidad en la zona, a fin de evitar mayores afectaciones al tránsito y garantizar la seguridad de automovilistas y peatones. En tanto, el Cuerpo de Bomberos atendió el incendio registrado en la unidad, logrando controlar la situación de manera oportuna, en tanto que protección civil inspeccionó y descartó riesgos a la población.

Las autoridades competentes mantienen la supervisión y seguimiento del caso.