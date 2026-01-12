12.5 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Policía Vial de la Capital activa operativo por regreso a clases

By Redacción
lunes, enero 12, 2026

Con motivo del regreso a clases, la Dirección General de Policía Vial y Movilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, implementa este lunes 12 de enero un despliegue operativo especial con el objetivo de salvaguardar la integridad de las y los estudiantes de los distintos niveles educativos en la ciudad.

Para ello, se contará con un estado de fuerza superior a los 100 oficiales, quienes realizarán labores de prevención, control y agilización del tránsito en zonas escolares.

El personal operativo estará distribuido estratégicamente en los cinco cuadrantes de la ciudad,.dando cobertura en los corredores escolares seguros,  priorizando los puntos de mayor afluencia vehicular y peatonal.

Asimismo, la Jefatura de Promotores de Seguridad Escolar (PSE) brindará apoyo en 46 planteles educativos, con la participación de 62 personas adultas mayores que colaborarán en acciones de seguridad vial y orientación para un cruce seguro de estudiantes.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refrenda su compromiso de garantizar un  entorno ordenado, contribuyendo a un regreso a clases seguro para niñas, niños, jóvenes y sus familias.

