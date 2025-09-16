Policía de la Capital presente en el Desfile Cívico Militar conmemorativo de la Independencia de México

El Alcalde Enrique Galindo y el Gobernador Ricardo Gallardo acompañaron el evento desde el balcón de Palacio de Gobierno.

La Policía de la Capital participó con orgullo y compromiso en el Desfile Cívico Militar conmemorativo del 215 aniversario de la Independencia de México, reafirmando su lealtad a la patria y su vocación de servicio a la ciudadanía. El alcalde Enrique Galindo Ceballos estuvo presente en el balcón de Palacio de Gobierno, acompañado por el gobernador del estado, para presenciar el evento.

Con un despliegue ordenado y ejemplar, se hizo presente personal de la Guardia Municipal, Policía Vial, Tecnologías e Inteligencia Social, así como integrantes del Instituto de Profesionalización Policial y sus cadetes del agrupamiento femenino Centinelas, junto con personal paramédico, rindiendo honores a nuestros símbolos patrios con disciplina y compromiso.

Durante el desfile también se presentaron las nuevas patrullas, modernas y equipadas con tecnología de última generación, que proyectan la imagen de una corporación fortalecida, profesional y a la vanguardia en el estado.

Con estas acciones, la Policía de la Capital refrenda su compromiso de servir con valentía, respeto y eficiencia, consolidándose como una institución cercana, confiable y preparada para responder a las necesidades de la sociedad potosina.