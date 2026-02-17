Policía de la Capital impulsa ordenamiento vial en zonas de la ciudad para favorecer a peatones y automovilistas

–La Dirección de Policía Vial realizó acciones de liberación de espacios en el Centro Histórico y en inmediaciones de la colonia Issste

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital a través de la Dirección de Policía Vial llevó a cabo acciones de ordenamiento vial en diversas zonas de la ciudad, enfocadas en fortalecer la cultura y educación vial entre usuarios de la vía pública, así como para recuperar espacios públicos que deben destinarse a la movilidad segura.

Estas acciones forman parte de una estrategia permanente de la Policía de la Capital orientadas a garantizar el respeto al Reglamento de Tránsito y promover una convivencia armónica entre peatones, motociclistas, ciclistas y automovilistas.

El ordenamiento vial se realizó en calles neurálgicas del Centro Histórico como Eje Vial, Insurgentes, avenida Reforma, entre otras, así como en calles de la colonia Issste, donde se aplicaron acciones de rescate de espacios públicos para asegurar cruces peatonales, banquetas y zonas de tránsito que habían sido invadidas por vehículos mal estacionados u obstáculos que impedían el libre paso.

Conjuntamente, se implementaron acciones para liberar la vía pública, retirando objetos que obstruyen y afectan la movilidad, asimismo, los agentes de Policía Vial a través de los recorridos por las zonas, identificaron vehículos que pudieran encontrarse aparentemente abandonados, evitando que puedan convertirse en un punto de inseguridad.

La Policía de la Capital reafirma su compromiso con la construcción de una movilidad más ordenada, segura y eficiente. A través de estas acciones, se busca fomentar una cultura vial responsable que contribuya a prevenir riesgos viales, mejorar la circulación y consolidar espacios urbanos seguros en un San Luis Amable.