Policía de la Capital despliega dispositivo por Miércoles de Ceniza

Participarán las Direcciones de Policía Vial, Guardia Municipal y Tecnologías para dar cobertura en iglesias y templos de la ciudad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital pondrá en marcha un operativo especial con motivo del Miércoles de Ceniza, jornada religiosa que congrega a un número considerable de personas en templos del Centro Histórico y en diversas colonias de la ciudad. El objetivo principal es salvaguardar la integridad de las y los asistentes, así como mantener el orden público durante las celebraciones.

En estas acciones participarán elementos de Guardia Municipal, Policía Vial y del área de Tecnologías e Inteligencia Social, quienes trabajarán de manera coordinada para brindar vigilancia preventiva y atención oportuna. El despliegue contemplará presencia prioritaria en las iglesias ubicadas en el primer cuadro de la ciudad, además de recorridos estratégicos en otros puntos donde se prevé afluencia de feligreses.

Como parte del dispositivo, personal operativo de Guardia Municipal realizará recorridos a pie en los alrededores de templos y zonas de mayor afluencia de feligreses. De igual manera, se reforzará la vigilancia con las unidades policiales extendiendo la cobertura a distintos sectores de la Capital para fortalecer la prevención.

En materia de movilidad, la Policía Vial implementará medidas para ordenar y agilizar la circulación vehicular y peatonal, especialmente en calles como Juan Sarabia, Constitución, Manuel José Othón, Morelos, Galeana, Damián Carmona donde podrían aplicarse cierres parciales en caso de incremento significativo en la afluencia. Asimismo, se brindará apoyo vial en las inmediaciones de iglesias emblemáticas del Centro Histórico, garantizando cruces seguros para las y los peatones.

A través del sistema de videovigilancia del C4 Municipal, el personal de la Dirección de Tecnologías e Inteligencia Social dará seguimiento en tiempo real a cualquier situación que requiera intervención, facilitando la atención a reportes ciudadanos.

La Policía de la Capital exhorta a la población a planificar su asistencia considerando recomendaciones básicas de seguridad, prestar especial atención a menores y personas adultas mayores, y acercarse a las y los elementos municipales ante cualquier eventualidad. Con estas acciones, la corporación refrenda su compromiso de brindar un entorno seguro y ordenado durante esta fecha significativa.