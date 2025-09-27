Policía de la Capital activó plan de prevención de riesgos por lluvias

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital activó el plan de prevención de riesgos por lluvias durante la tarde de este viernes ante la fuerte lluvia registrada en la Capital potosina y que derivó en el cierre temporal a la circulación vehicular en algunas vialidades.

Las direcciones operativas de Policía Vial, Guardia Municipal, Tecnologías y Protección Civil despegaron personal operativo principalmente en los cuadrantes sur, oriente y centro para brindar asistencia a la ciudadanía.

Elementos de Policía Vial efectuaron cierres viales en Río Santiago y Españita, asi como en puente Naranja en Acceso Norte y puente Othón.

Derivado de la corriente de agua proveniente del sur de la ciudad, alrededor de las 18:00 horas determinó cerrar al paso de vehículos puente Pemex en avenida Salvador Nava Martínez, que rápidamente subió su nivel de agua. Con esta acción se evitó que los autos quedarán varados y prevenir riesgos a los automovilistas.

Por su parte, elementos de Protección Civil Municipal acudieron al reporte de una persona arrastrada por la corriente de agua en calles de la colonia 6 de junio y las vías del tren al sur de la ciudad. En el lugar, se pudo brindar atención de primeros auxilios a la persona Lesionada, un hombre de 55 años, que cayó con su motocicleta a la corriente de agua lo que le provocó una luxación en el hombro. Con la asistencia medica de brigadistas voluntarios se trasladó al hombre al Hospital Central.

A las labores de seguridad vial y apoyo a la ciudadanía se sumaron elementos de Guardia Municipal, quienes mantuvieron presencia en las inmediaciones de Río Españita, Rutilo Torres Salk y Fleming, donde se registraron encharcamientos severos.

Ante el pronóstico de lluvia que continuará este fin de semana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recomienda a la ciudadanía, estar atentos a los llamados preventivos por parte de la autoridad municipal y en caso de encontrarse en trayectos en sus vehículos, evitar circular por pasos a desnivel y zonas inundables.