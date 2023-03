Plena voluntad del Gobierno de la Capital e Interapas para atender la crisis más severa del agua que enfrentaremos: Alcalde Enrique Galindo

Al presentar el Plan emergente de abasto de agua, ante los diputados del Congreso del Estado, les pidió sumar voluntad política, dejar de lado colores e intereses para unirnos en un sólo objetivo que es sacar adelante la crisis.

El Presidente Municipal expuso que con el plan se repondrá el caudal de 500 litros de agua por segundo, que deja de llegar por la falla de el Realito.

Se plantea rehabilitar siete pozos, la planta de los filtros y perforar seis nuevos pozos; así como 7 acciones inmediatas: detección de tomas clandestinas, reparación de fugas, recuperación de caudales, campaña de concientización, y recuperación de cartera vencida.

No se incrementará la tarifa del agua, y pidió a los legisladores reintegrar el programa Cuenta Nueva y Borrón.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos, en su calidad de Presidente de la Junta de Gobierno de Interapas, presentó ante el Congreso del Estado el Plan Emergente Sí al Agua, que tiene por objetivo enfrentar el impacto en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí por el desabasto que provocan las fallas en el acueducto El Realito y la fisura detectada en la Presa El Realito, por lo que destacó la plena voluntad del Ayuntamiento y el Interapas para atender las crisis.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos explicó que el Plan Emergente Sí al Agua trabaja en dos fases, que en conjunto permitirán producir 500 litros por segundo. Una primera etapa plantea la rehabilitación de siete pozos: Presas I, Presas II, Presas III, Lomas IV, Lomas V, Villa Antigua, Balcones y de la Planta Los Filtros, con lo que se producirán 140 litros de agua por segundo. Los trabajos en estos pozos incluyen la video inspección, aforo, rehabilitación, cambios de equipos de bombeo, de tableros de control, de trenes de descarga y la construcción de tres tanques de regulación; así como la rehabilitación de la planta potabilizadora Los Filtros

La segunda fase, que también ya está en funcionamiento, contempla la perforación de seis pozos: Valle Dorado, Hostal, Jardines del Sur, San Leonel, Himno Nacional y Aguaje, que permitirán sumar a la red hidráulica de la Capital un total de 360 litros de agua por segundo. Para ello, se realizarán estudios geofísicos, la elaboración del proyecto ejecutivo, perforación, aforo, equipamiento, obra civil, construcción de tanques de regulación y puesta en operación en cada uno de esos sitios.

El Presidente de la Junta de Gobierno de Interapas, Enrique Galindo Ceballos, se comprometió a que el agua que se extraiga de estos pozos contará con todos lo estudios para garantizar que sea apta para el consumo humano: “No se enviará agua que pueda afectar la salud de los potosinos”, señaló.

Este Plan Emergente Sí al Agua plantea siete acciones inmediatas: Programa de detección y cancelación de tomas clandestinas; Detección y reparación de fugas; Recuperación de caudales; Campaña de concientización para el cuidado del agua; Recuperación de la cartera vencida; Instalación de 250 mil medidores y Derechos de Asignación.

El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos señaló que “el Interapas no va a traspasarle a la ciudadanía el problema histórico del agua, por eso no estamos en el Congreso para discutir el tema de la tarifa del agua, porque además no estamos en los tiempos para eso. Hoy quiero expresarles la disposición que tenemos para solucionar una situación que viene desde hace muchos años”.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos explicó que El Realito entrega a San Luis Potosí 460 litros por segundo, abastece a más de 258 mil potosinos y más de 80 mil viviendas de la ciudad, mientras que las fisuras detectadas pierden cada segundo 600 litros de agua.

El Presidente Municipal de San Luis Potosí dio a conocer que en los 10 años de vida de la Presa El Realito, este sistema ha presentado 56 averías, 23 de las cuales fueron en 2022 y siete en lo que va de 2023, por lo que este año, estas fallas han ocasionado 36 días en desabasto de agua de San Luis Potosí.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que el Interapas aprovecha 139 pozos en la ciudad, mientras que hay alrededor de 240 pozos privados. Sin embargo, destacó que ya se han acercado particulares a poner sus pozos a disposición del Interapas y de la zona en la que se encuentran.

El Presidente Municipal de San Luis Potosí indicó que, en cuestión legislativa, pedirá actualizar el marco normativo de Interapas, con el fin de elevar el agua a derecho humano e integrar a su servicio a comunidades que no entraron en el decreto original, como Escalerillas, Peñasco o La Amapola.

