“Piedras de grasa” ocasionaron fugas de drenaje en calles del Centro Histórico

INTERAPAS limpió la red y bajó los niveles del agua residual, lo permitió que el drenaje volviera a fluir con normalidad.

SLP.- En la esquina de Álvaro Obregón e Independencia, en el Centro Histórico de la capital, INTERAPAS atendió un reporte de fuga de aguas residuales provocada por un tapón de grasa solidificada que bloqueó el flujo en la red sanitaria y ocasionó el brote en la vía pública.

Durante los trabajos se extrajeron principalmente acumulaciones de grasa solidificada que, con el tiempo, formaron “piedras de grasa” dentro de la tubería, además de basura que obstruía el paso del agua residual.

El organismo explicó que este tipo de taponamientos se forma por la mala disposición de residuos de comida y aceites que, al mezclarse con el agua residual, se solidifican dentro de la red.

INTERAPAS reiteró el llamado a la corresponsabilidad de usuarios y establecimientos de alimentos para evitar verter grasas al drenaje y prevenir nuevas afectaciones.