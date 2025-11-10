Personas con discapacidad disfrutaron del magno concierto por el 433 aniversario de San Luis Capital

Gracias al uso de chalecos sensoriales, disfrutaron de una experiencia musical inclusiva durante la presentación de la Banda Sinfónica, Coro y Mariachi de la Secretaría de Marina Armada de México y Aida Cuevas.

Durante el Concierto por el 433 Aniversario de la Fundación de San Luis Capital, organizado en el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga I, la Dirección de Turismo Municipal registró la participación de más de 60 personas con discapacidad, quienes vivieron una noche llena de música, tradición e inclusión.

Entre las y los asistentes se contó con la presencia de 24 usuarios de silla de ruedas y andadera, 25 personas usuarias de bastón, 6 personas con discapacidad visual, 4 con discapacidad intelectual tipo Down y 4 con discapacidad psicosocial, quienes pudieron disfrutar del espectáculo de la Banda Sinfónica, Coro y Mariachi de la Secretaría de Marina Armada de México y la cantante Aida Cuevas.

Todas las personas participantes utilizaron chalecos sensoriales, una herramienta tecnológica que transmite las vibraciones musicales al cuerpo, permitiendo una experiencia inmersiva para quienes presentan discapacidad auditiva u otras condiciones sensoriales.

Estas acciones forman parte del compromiso del Alcalde Enrique Galindo Ceballos con la inclusión y la accesibilidad, fortaleciendo a San Luis Capital como un referente nacional en turismo y cultura incluyente, donde todas y todos pueden disfrutar de los espacios y eventos públicos en igualdad de condiciones.