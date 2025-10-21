PC Municipal auxilia a joven tras caer del tren en movimiento en la Delegación de Bocas

Gracias a la pronta respuesta de los cuerpos de emergencia, el joven fue estabilizado y trasladado a una unidad médica tras sufrir una caída desde un tren en movimiento. Autoridades reiteran el llamado a evitar conductas de riesgo en zonas ferroviarias.

En atención a un reporte de emergencia, personal de Protección Civil Municipal, en coordinación con personal de la Delegación de Bocas, brindó auxilio inmediato a un hombre de 28 años que cayó desde un tren en movimiento sobre las vías México-Laredo, a la altura de dicha demarcación.

El joven, presuntamente en situación de calle, habría subido a la parte superior del tren sin causa confirmada hasta el momento. Tras perder el equilibrio, sufrió una caída desde una altura considerable mientras el tren seguía su curso.

Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, se logró estabilizar al paciente en el lugar. Fue atendido por un paramédico y voluntarios, quienes lo colocaron en una camilla y colaboraron en su traslado a una unidad médica para una valoración más profunda.

A pesar de la caída, el joven se encontraba consciente y con respuesta verbal y motora ante el estímulo del dolor, lo que permitió un manejo inicial adecuado de la situación.

Protección Civil Municipal hace un llamado a la ciudadanía a evitar cualquier conducta de riesgo en zonas ferroviarias, recordando que subir a los vagones sin autorización representa un grave peligro para la vida.