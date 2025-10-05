Paso Inferior Himalaya – Los Andes, dio fluidez y seguridad a más de 65 mil vehículos que a diario circulan por este crucero

La obra, que forma parte del programa Vialidades Potosinas, resolvió un severo conflicto vial y por su eficiente sistema de drenaje se ha mantenido abierto a la circulación aún bajo intensas lluvias.

Con la construcción del paso inferior vehicular en Cordillera de los Himalaya y Cordillera de los Alpes, por donde a diario circulan más de 65 mil vehículos, el Gobierno Municipal mejoró la seguridad y acortó los tiempos de traslado hacia y desde una zona que ha registrado un alto desarrollo en los últimos años.

El paso a desnivel atendió una demanda de muchos años por parte de quienes habitan en esa zona de la Capital o acuden a alguna de las muchas instituciones educativas u hospitalarias, centros comerciales y oficinas.

Esta obra, que forma parte del exitoso programa Vialidades Potosinas, dio fluidez a la circulación en toda la zona poniente, al solucionar un permanente conflicto vial que se registraba en este crucero, además de reducir los riesgos de incidentes.

Por otra parte, incluyó la construcción de un eficiente sistema de drenaje, que ha evitado inundaciones o cierres a la circulación, incluso durante las intensas lluvias que se han registrado este año.