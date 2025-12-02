Participa Dirección de Agua del Gobierno Capitalino en Convención Nacional de ANEAS

“El objetivo fue conocer experiencias de éxito para estudiar su aplicación en SLP”: Director,César Contreras Malibrán.

También se ratificó como casco rosa a integrante de la mencionada dependencia municipal.

El Gobierno de la Capital, a través de su Dirección de Agua, Alcantarillado y Saneamiento participó en la Convención Nacional y Expo de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), en León, Guanajuato, para conocer no sólo la opinión de especialistas, sino estrategias de éxito de otras partes del país e incluso de Latinoamérica, a fin de implementar innovaciones en San Luis.

El Director de dicha dependencia municipal, César Contreras Malibrán detalló que igualmente se plantearon temas y retos muy importantes como la escasez del agua, la gestión de los recursos hídricos, la tecnología hidráulica, así como la regeneración del agua.

Insistió que tanto en las conferencias magistrales, así como en las reuniones técnicas, se compartieron además de conocimientos, experiencias que se analizarán para determinar su aplicación en la Dirección Municipal de Agua, Alcantarillado y Saneamiento para otorgar mejores servicios.

Finalmente, Contreras Malibrán dio a conocer que también se estuvo en la reunión de nuevos socios de la ANEAS, en la que además se refrendó la protesta como casco rosa a la coordinadora de Educación, Capacitación y Cultura del Agua, Guadalupe Urbina Acevedo, que pertenece a la dependencia capitalina antes mencionada, además de asumir la representación de los cascos rosas en la entidad potosina, para seguir haciendo visible el talento y la capacidad de las mujeres en áreas técnicas y operativas dentro de los organismos operadores de agua.