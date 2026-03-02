Para mejorar mercados municipales, redoblan acciones direcciones del Gobierno Capitalino

Unen esfuerzos Comercio y Gestión Ecológica a favor de locatarias y locatarios del Revolución.

Comerciantes atienden indicaciones del personal municipal para coadyuvar en el mantenimiento de su centro de trabajo

Dependencias del Gobierno Municipal de San Luis Potosí redoblan el trabajo coordinado en mercados que son administrados por el Ayuntamiento Capitalino, a fin de que se encuentren en las mejores condiciones para las personas que los visitan de manera cotidiana.

De ahí que la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos junto con Comercio Municipal, realizaron un operativo en el Mercado Revolución, con el objetivo de prevenir el colapso del drenaje y evitar que las coladeras se tapen.

Personal de la Coordinación Jurídica y de Inspección de Gestión Ecológica, durante el recorrido solicitó a las locatarias y locatarios con venta de alimentos instalar trampas de grasa, medida fundamental para evitar que los residuos lleguen a la red sanitaria y generen afectaciones mayores.

De igual forma, representantes de ambas direcciones capitalinas visitaron los negocios aledaños al mercado para exhortarlos a aplicar la correcta disposición de sus residuos, con lo que se reforzó el compromiso compartido para mantener áreas limpias, seguras y en óptimas condiciones para comerciantes y visitantes.

Tanto Comercio Municipal, así como la Dirección de Gestión Ecológica, reconocieron en las locatarias y locatarios del Mercado Revolución el que hayan atendido igualmente la invitación para regularizarse y sumarse a estas acciones preventivas, con el único propósito de mantener en buen estado este importante espacio de la Capital.