Pabellón del Empleo fortalece la vinculación laboral en San Luis Potosí

El espacio instalado en la Alameda Juan Sarabia impulsa el acceso a trabajo formal e incluyente para jóvenes, personas con discapacidad y adultas mayores. De enero a diciembre se logró la vinculación de más de 27 mil personas buscadoras de empleo.

Con el objetivo de promover el acceso a trabajo decente para mujeres y hombres, el Ayuntamiento de San Luis Potosí mantiene en operación el Pabellón del Empleo, ubicado en la Alameda Juan Sarabia, como una estrategia incluyente que acerca oportunidades laborales formales a distintos sectores de la población, informó la directora de Desarrollo Económico Municipal, Korina Toro Reyna.

La funcionaria destacó que, de enero a diciembre, a través de este programa se ha logrado una vinculación acumulada de 27 mil 210 personas buscadoras de empleo, quienes fueron canalizadas a procesos de selección en diversas empresas, lo que contribuye de manera directa al desarrollo económico y social de la capital potosina.

Añadió que, como parte de esta política pública, el Ayuntamiento implementó la Bolsa de Trabajo Digital, una plataforma disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, que permite a las empresas difundir sus vacantes de forma permanente y a las y los interesados postularse y establecer contacto directo con los empleadores.

Korina Toro Reyna invitó a la población que se encuentra en búsqueda de empleo a acudir al Pabellón del Empleo, un espacio diseñado para brindar atención personalizada y acercar opciones laborales formales e incluyentes. Este pabellón opera de lunes a viernes, en un horario de 8:30 a 14:00 horas, en la Alameda Juan Sarabia.

Finalmente, la directora de Desarrollo Económico subrayó que, con estas acciones, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Enrique Galindo Ceballos reafirma su compromiso de generar condiciones que impulsen el empleo formal, inclusivo y con perspectiva social, fortaleciendo el bienestar de las y los potosinos.