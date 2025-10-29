 Oro para México en Box, Frontón, Tenis de mesa y Frontenis, en los Juegos Internacionales de Policías y Bomberos  2025

–La tercera jornada de actividad permitió ver espectaculares encuentros en la disciplina de tenis de mesa, además de competencias donde los atletas se entregaron al máximo.

San Luis Potosí. –Este martes se llevó a cabo la tercera jornada de los Juegos Internacionales de Policías y Bomberos, donde se premió a los campeones de las disciplinas de frontenis, frontón, tenis de mesa y los primeros campeones en boxeo.

Las acciones de este martes permitieron conocer a los ganadores de la disciplina de tenis de mesa, realizada en el auditorio Socorro Blanc de la Unidad Administrativa Municipal, donde se apreció la gran destreza de los contendientes.

TENIS DE MESA

En la categoría unisex-única la medalla de oro fue para Elsi Jazmín Vega y Juan Carlos Durán de México. La medalla de plata fue para la pareja boliviana de José Luis Céspedes y Claudia García. El bronce fue para Carlos Ramírez, Mónica Ramos, Cristian Cruz y Andrea Salcedo de México.

En la categoría femenil menores de 45 el oro fue para Mónica Ramos de México. La plata se la colgó Claudia García de Bolivia y el bronce fue para Sofía Monrroy de México.

En varonil menores de 45 el oro fue para Carlos Ramírez de México, plata para Sergio Jiménez de México y la medalla de plata se compartió entre José Luis Céspedes de Bolivia y Eduardo Cruz de México.

FRONTÓN

En la categoría mayores de 45 varonil la medalla de oro fue para Amner Jeú Piñón de México. Medalla de plata para Pablo Israel Piñón de México. En varonil menores de 45 el oro fue para Eduardo García de México, medalla de plata para Fransico Licona de México y bronce para Héctor Cova de México.

En frontón femenil menores de 45 la medalla de oro fue para Elsi Vega de México, la medalla de plata Karen Sánchez de México y bronca para Magali Vásquez de México.

FRONTENIS

En la categoría femenil individual menores de 45 la medalla de oro fue para Elsi Vega de México, plata para Karen Sánchez de México y Magaly Vásquez de México. Por lo que respecta a la categoría varonil menores de 45 el oro se lo colgó Juan Carlos Durán de México, plata para Eduardo García y bronce para Héctor Cova de México.

En varonil individual mayores de 45 medalla de oro para Oscar Torres de México, plata para Jeu Piñón de México y Pablo Piñón de México.

BOX

Dentro del boxeo surgieron los primeros campeones, en la categoría femenil 63 kilogramos la medalla de oro fue para Guadalupe Pérez y la plata para Elizabeth Martínez, ambas de México.

En varonil 63 kilogramos la medalla de oro fue para Javier Estrada y la plata para Ulises García, ambos de México.

En box varonil 75 kilogramos el oro se lo colgó Juan Ramón López y la plata fue para Hugo Gallardo, ambos de México.

En boxeo varonil hasta 92 kilogramos el oro fue de Protacio Hernández y José Antonio Guerrero, ambos de México.