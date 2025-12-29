Oficiales de Guardia Municipal localizan y reúne a menor con su familia

La noche de este sábado, oficiales de la Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana localizaron a un menor de 7 años que fue reportado deambulando solo sobre la avenida Ricardo B. Anaya. El niño fue ubicado en la intersección con la calle Luxemburgo, donde manifestó que había salido de su domicilio luego de que su madre no le comprara pirotecnia.

De manera inmediata, los elementos policiales activaron el protocolo de apoyo y lograron ubicar a la madre y a otros familiares, quienes se encontraban en la zona realizando la búsqueda. Al entrevistarse con la madre, esta confirmó la versión del menor y agradeció la pronta intervención y el acompañamiento brindado por los oficiales.

Tras verificar el parentesco, el menor fue entregado sano y salvo a sus familiares, quedando bajo su cuidado.