Octavio Pedroza reconoce fortalecimiento del tejido social en el Gobierno Municipal de Enrique Galindo

El exalcalde subrayó que uno de los mayores logros ha sido promover una ciudad donde la amabilidad entre potosinas y potosinos es el eje central de la convivencia.

El exalcalde de San Luis Potosí, Octavio Pedroza Gaitán, expresó su respaldo a la gestión municipal actual, que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos. Pedroza destacó los logros alcanzados subrayando la importancia de una administración comprometida con el fortalecimiento del tejido social.

Precisó que la verdadera obra de un Alcalde es la construcción del núcleo social, la invitación a que como potosinas y potosinos seamos amables: “Amabilidad no debe de ser para la ciudad física, el concepto de San Luis Amable es que las y los potosinos queremos y debemos ser amables. Ese es un gran mérito de esta administración”.

Pedroza afirmó que es positiva la percepción de la gestión del Alcalde Enrique Galindo y su compromiso con el progreso de San Luis Potosí, y que la continuidad en el trabajo y la visión a largo plazo son fundamentales para el desarrollo de la ciudad. Reconoció que ha demostrado capacidad para superar desafíos y avanzar en la mejora de los servicios públicos y la calidad de vida de quienes habitan este municipio.