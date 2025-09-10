Obras públicas del Gobierno municipal demuestra resultados efectivos ante lluvias inusuales en la Capital

Gracias a intervenciones integrales y mantenimiento preventivo, la ciudad enfrenta con éxito los retos de movilidad en temporada de precipitaciones

Las obras de rehabilitación y limpiezas preventivas han permitido que zonas críticas de la ciudad recuperen la movilidad en cuestión de horas, con resultados positivos en Salvador Nava, Himalaya y Glorieta de la Familia.

El Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Obras Públicas, informó que las obras de infraestructura y acciones preventivas realizadas en la ciudad mostraron su efectividad frente a las lluvias intensas registradas recientemente. Estas intervenciones han permitido que la movilidad urbana se restablezca en cuestión de horas, evitando afectaciones mayores para la movilidad de la población.

Uno de los ejemplos más claros se encuentra en la rehabilitación de la Lateral Sur de la avenida Salvador Nava, a la altura del Parque Tangamanga I. En este punto, donde anteriormente se acumulaba agua proveniente del Lago Mayor, se construyeron rejillas que ahora conducen el excedente de forma segura hacia el colector pluvial existente. A esto se sumó la renivelación de la superficie para generar una pendiente adecuada, lo que garantiza un desfogue eficiente y seguro.

Otro caso exitoso es el del paso a desnivel de Cordillera de los Alpes e Himalaya, que desde su puesta en operación ha superado las expectativas. Su conexión a un amplio colector pluvial ha permitido que el agua circule en cuestión de minutos, evitando encharcamientos y manteniendo la circulación vehicular sin interrupciones.

Asimismo, los trabajos de limpieza y desazolve preventivo han sido fundamentales. En el puente inferior de la Glorieta de la Familia, en la salida a la carretera a Guadalajara, se logró reducir significativamente el tiempo de desagüe: el agua acumulada desciende de manera más rápida y efectiva, devolviendo la normalidad al tránsito en pocas horas tras la lluvia.

El Gobierno de la Capital destacó que estas acciones responden a la necesidad de adecuar proyectos de infraestructura a un diseño urbano que ha cambiado con el tiempo, y que durante décadas presentó rezagos históricos. Hoy, gracias a las obras integrales y a la estrategia de mantenimiento preventivo, se ofrecen soluciones concretas a problemas que antes derivaban en colapsos de drenaje, baches y caos vehicular.

Con estas medidas, la Dirección de Obras Públicas reafirma el compromiso del Gobierno de la Capital de brindar a las y los potosinos una infraestructura más segura, moderna y resistente, que proteja la movilidad y calidad de vida frente a los retos de la temporada de lluvias.