Nuevo servicio médico municipal, protección social sin precedentes: Alcalde Galindo

El nuevo esquema amplía el monto de protección económica para cada integrante de la familia, reduce tiempos de atención y fortalece la calidad del servicio para las y los trabajadores del Ayuntamiento.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que el nuevo sistema de servicio médico municipal es el mejor entre las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, además de que mantiene el mismo hospital que ha operado desde hace más de 15 años, sino que mejora sustancialmente las condiciones, en beneficio de los trabajadores del Ayuntamiento de San Luis Potosí, al concentrar consulta, estudios y especialidades en un solo lugar. Además la suma asegurada alcanza 710 mil pesos por evento y amplía la cobertura para cada integrante de la familia registrada. Subrayó que estos cambios representan un beneficio directo para las y los trabajadores, al ofrecer mayor protección económica, atención más ágil y procesos simplificados.

El Presidente Municipal Enrique Galindo explicó que anteriormente el personal debía acudir primero a una consulta en instalaciones municipales y posteriormente trasladarse al hospital para estudios o valoraciones especializadas; ahora todo se realiza en el mismo centro hospitalario, lo que evita traslados, reduce tiempos y facilita diagnósticos oportunos. Este modelo integral permite que, tras la consulta general, los análisis clínicos y la atención con especialistas se otorguen de inmediato, mejorando la experiencia del paciente.

En cuanto a la cobertura, el Alcalde Enrique Galindo detalló que el aumento a 710 mil pesos es por evento, lo que significa que cada padecimiento o accidente cuenta con respaldo independiente hasta por ese monto, tanto para el trabajador como para cada miembro de su familia inscrita. Esta modificación amplía de manera significativa la protección financiera y coloca al sistema municipal en un escenario más sólido frente a contingencias médicas.

Como muestra de su funcionamiento, del 1 al 11 de febrero se atendieron mil 360 trabajadores —cerca del 25 por ciento de la nómina—, con 140 servicios de ginecología, 128 de pediatría, 15 cirugías realizadas y cinco más programadas. El Alcalde reiteró que el contrato fue resultado de una licitación pública y que la información está disponible para su revisión, al tratarse de un esquema que, aseguró, mejora de forma sustancial las condiciones del servicio médico institucional.