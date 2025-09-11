Nuevo decomiso histórico: aseguran 1.6 toneladas de cocaína en Guerrero

En un nuevo decomiso histórico, la Secretaría de Marina (Semar) aseguró 1.6 toneladas de cocaína en mar abierto, frente a costas de Guerrero.

Elementos de la Marina realizaban recorridos de vigilancia marítima y aérea cuando advirtieron presuntas embarcaciones dedicadas a actividades ilícitas.

Dichas embarcaciones fueron interceptadas al suroeste de Acapulco, Guerrero.

Se aseguraron 54 bultos tipo costalillas que tenían en su interior bultos con mil 600 paquetes de cocaína, que en suma, pesaban mil 600 kilos

La droga y embarcaciones fueron puestas a disposición de la autoridad competente para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Con este aseguramiento, destacó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, suman más de 48 toneladas de droga aseguradas en el mar durante el actual sexenio.

La cocaína asegurada en Acapulco representaba 3 mil 200 millones de dosis, lo que implica una afectación económica a grupos delictivos de 371 mil 800 millones de pesos.

Con información de López-Dóriga Digital