No para el amplio programa a favor del Bienestar Animal del Ayuntamiento de SLP

En Valle Escondido y Valle de Jacarandas se aplicaron vacunaciones gratuitas contra la rabia

Y en Prados de San Vicente llegaron los beneficios de “Esterilizando Juntos” y este miércoles estarán en Piquito de Oro

El Centro Integral para el Bienestar Animal -CIBA-, del Gobierno de la Capital no para con diversas actividades sin costo alguno a favor de los seres sintientes por lo que además de ampliar la cobertura de la vacunación contra la rabia, siguen los recorridos de la campaña “Esterilizando Juntos”.

De ahí que en las colonias Valle Escondido y Valle de Jacarandas 1a sección, aplicó vacunas antirrábicas a perros y gatos, cuyas dueñas y propietarios aprovecharon esta acción institucional para proteger a sus animalitos de compañía. Gracias a la respuesta de la ciudadanía, se continuarán con estos recorridos por la ciudad para que más hogares tengan acceso a este servicio esencial.

A la par, el CIBA resaltó los resultados de la campaña “Esterilizando Juntos” que llega también a varias colonias con intervenciones gratuitas, donde resaltó el interés de la población que habita en Prados de San Vicente 1a sección, para evitar la sobrepoblación animal y cuidar de la salud de estos seres sintientes.

También el módulo itinerante que practica este tipo de cirugías estuvo el martes en la colonia Piquito de Oro y debido a la participación de las vecinas y vecinos, repetirán este miércoles 3 de septiembre, por lo que reiteraron la invitación a la ciudadanía para que más perros y gatos sean esterilizados.

De ahí que tanto la campaña “Esterilizando Juntos”, así como la vacunación antirrábica seguirán por parte del Centro Integral para el Bienestar Animal con visitas a distintas zonas de la Capital potosina como parte de las acciones para proteger e impulsar la tenencia responsable de los animales de compañía.