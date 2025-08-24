Niños y niñas de la Delegación La Pila disfrutan del Aprendimóvil y Biblioteca Móvil

Con dinámicas de lectura, talleres creativos y actividades lúdicas, el Gobierno de la Capital llevó el Aprendimóvil y la Biblioteca Móvil al Campamento de Verano de La Pila, reforzando el compromiso del Alcalde Enrique Galindo con la educación y el desarrollo integral de la niñez.

En colaboración con la Delegación La Pila, la Dirección de Educación estuvo presente en el Campamento de Verano 2025 de la Delegación, actividad del Gobierno de la Capital liderado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos. Las unidades de Aprendimóvil y Biblioteca Móvil acompañaron a las y los niños mientras se les brindaban actividades de fomento a la lectura.

La Biblioteca Móvil brindó el taller «Odisea Jurásica», en el que niñas y niños conocieron sobre los dinosaurios a través de cuentos y juegos. Además, se realizó un ejercicio enfocado a la escritura creativa para recrear su propio dinosaurio y elaboraron lagartos gigantes con diferentes materiales como bloques y materiales de reúso.

Por otro lado, el Aprendimóvil visitó a los niños y niñas del Campamento de Verano, desarrollando actividades lúdicas diseñadas para fomentar la participación activa e inclusiva de las personas. Estas actividades permitieron a los infantes del campamento explorar y aprender de manera divertida e interactiva.

La Dirección Municipal de Educación acompañó con una agenda formativa que impulsó valores, conocimientos y desarrollo integral para nuestras infancias, a través de la Biblioteca Móvil y el Aprendimóvil.

El Campamento de Verano y las acciones realizadas en la Delegación La Pila son posibles gracias a las iniciativas y trabajo del alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien impulsa programas y proyectos que promueven el bienestar y el desarrollo de la comunidad, refrendando compromiso con la educación.