Municipio, Estado y Federación acuerdan fortalecer coordinación de seguridad

El Alcalde de la Capital, Enrique Galindo Ceballos, encabezó la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, realizada en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte del seguimiento permanente a las estrategias de seguridad y prevención del delito en el municipio.

Durante la sesión se presentaron los resultados operativos correspondientes a la semana, así como el balance del trabajo coordinado que se mantiene entre los distintos órdenes de gobierno para atender de manera oportuna las necesidades de seguridad en las colonias de la ciudad.

En el encuentro se acordó fortalecer la coordinación interinstitucional con la 12ª Zona Militar, Guardia Nacional, Policía del Estado y las fiscalías, destacando que al cierre del año 2025 este esquema de colaboración generó resultados positivos reflejados en la disminución de la incidencia delictiva.

La Mesa de Coordinación contó con la participación de representantes de la 12ª Zona Militar, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Estatal, Guardia Estatal, Fiscalía General del Estado, Fiscalía General de la República, Poder Judicial, así como titulares de las corporaciones policiales de la Capital, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.

En su mensaje, el Alcalde Enrique Galindo destacó la presencia y el compromiso de las autoridades de la Capital, así como el impulso de estrategias integrales de seguridad, orientadas a consolidar la paz y garantizar entornos más seguros para las y los potosinos.