Mujeres con discapacidad dan mensaje de empoderamiento en el marco del 8M    

“No somos súper mujeres, al fijarnos metas, todos y todas podemos cumplirlas”, afirmaron participantes del 2o Foro de Mujeres con y sin Discapacidad.

DIF Municipal, aliado de ellas y enlace con la sociedad.

SLP.- Este martes se llevó a cabo el Segundo Foro de Mujeres con y sin Discapacidad que organizó el DIF Municipal, en donde participaron las ponentes Giovanna Franyuti, abogada y conferencista; María del Socorro Lira Partida, atleta paralímpica de halterofilia; y Evelin Ríos Estefes, miembro del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Deportes para Ciegos y Débiles Visuales.

La Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, les dio la bienvenida e invitó a la población a sumarse a los trabajos que se realizan en favor del empoderamiento de las mujeres con y sin discapacidad, a fin de mejorar las condiciones de todos y todas las potosinas rumbo a la Ciudad Incluyente en la cual se trabaja en esta administración.

Giovanna Franyuti perdió sus dos piernas de la rodilla hacia abajo, a causa de un accidente. Hoy en día camina con prótesis. Comentó que al inicio debió pasar por el proceso de aceptación y rehabilitación.

Afirmó que durante siete meses utilizó silla de ruedas y posteriormente comenzó la adaptación a las prótesis, “fue maravilloso cuando utilicé mis primeras prótesis, se lucha contra estigmas y barreras, pero siempre quise demostrar que puedo hacer muchas cosas, así que estudié mi licenciatura, he sido modelo y no quiero que me vean como una súper mujer, porque todas tenemos potencial y hay que trabajar en nuestros miedos para identificar las habilidades que tenemos”.

El caso de María del Socorro Lira Partida, atleta paralímpica de halterofilia, es un poco diferente, ella nació con discapacidad motriz y explicó que su infancia y adolescencia fueron complicadas por el machismo y el rechazo que tuvo que enfrentar en la escuela, no obstante, en el deporte fue diferente, comenzó con básquetbol, donde todos sus compañeros eran hombres, ahí conoció al entrenador de levantamiento de pesas, lo que le llamó la atención y fue así como ingresó en esta rama y ahora tiene logros internacionales representando a México.

Finalmente, Evelin Ríos Estefes, originaria de Hidalgo y que desde hace algunos meses radica en la Capital Potosina para continuar con su carrera universitaria, es miembro del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Deportes para Ciegos y Débiles Visuales. Ella dio a conocer que perdió la vista a los once años, que se resistió al uso del bastón blanco que utilizan las personas ciegas y débiles visuales por pena, no obstante aprendió a aceptarse, reconocerse y reconstruirse, y eso valió la pena para ser ahora una mujer independiente con metas por cumplir.

Al final del foro, la Directora del Sistema Municipal DIF, Jessica Albarrán Ramírez, indicó que los trabajos que realiza el Ayuntamiento junto con el DIF, están encaminados a visibilizar a todas las mujeres, tengan o no discapacidad, “nuestra voluntad es seguirnos acercando para generar la inclusión en todos los ámbitos, pues hay mucho que hacer en el deporte adaptado, la parte laboral y social, por lo que esta labor será diaria con todos los sentidos abiertos para seguir trabajando por y para ustedes”, puntualizó.

