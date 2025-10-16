19.6 C
San Luis Potosí
type here...
AYUNTAMIENTO

Merecido e histórico reconocimiento del Cabildo de San Luis Capital al Cuerpo de Bomberos Metropolitanos

By Redacción
52
miércoles, octubre 15, 2025

  • “Además de esta distinción, se aumentará el presupuesto para los Bomberos en el 2026”: Alcalde, Enrique Galindo.
  • El Cabildo también aprobó el hermanamiento entre San Luis y Tucson, Arizona.

Al entregar el Cabildo en pleno, el reconocimiento al Heroico Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, el Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos reafirmó la relevancia de este homenaje institucional, pero también personalizado, «y desde aquí les agradecemos y refrendamos el respaldo para ustedes al ampliarles el presupuesto para el 2026».

El Alcalde de la Capital pidió no olvidar esta institución «a la que se le debe mucho y que se le ha reconocido poco, por eso, esta distinción se hará cada año, además se apoyará con un bono para quienes forman parte de esta agrupación» . Refrendó también que en breve se entregará una unidad que se tiene pendiente, y exhortó a la población a ser voluntaria para que haya más integrantes del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos.

Al usar la voz, el comandante Adolfo Benavente Duque remarcó la dedicación de sus integrantes, el esfuerzo del Patronato para sea considerado como uno de los mejores Cuerpos en el país. Aceptó que aún hay muchas necesidades, «por eso, requerimos del apoyo de toda la ciudadanía». No obstante, recalcó el respaldo del Alcalde, Enrique Galindo, para seguir con los servicios que prestan a la ciudadanía, y exhortó a los bomberos a seguir con profesionalismo y su labor a favor de las potosinas y potosinos.

Acompañado por Bomberos con más de 30 años de servicio, en su intervención, el regidor, Rubén Omar Lárraga Benavente subrayó la entrega y dedicación de este Heroico Cuerpo, «además de su servicio a favor de los demás, ya que el ser bombero no sólo es una profesión sino un compromiso de vida». A la par, resaltó las aportaciones de uno de los fundadores de este grupo de auxilio y salvamento, Óscar Francisco Benavente Liñán, quien además tiene 75 años de servicio.

En esta sesión ordinaria de Cabildo igualmente se aprobaron por unanimidad: el Hermanamiento entre San Luis Capital con Tucson, Arizona para estrechar lazos económicos y turísticos, pero también académicos y culturales para crear un puente de intercambios; más de 35 procedimientos de pensión a favor de empleadas y trabajadores municipales como parte de la justicia laboral; el Tercer Informe Trimestral Financiero de julio a septiembre de 2025, con lo que se reafirma que los recursos son reinvertidos en acciones, programas y obras; así como la incorporación a la Comisión de Alumbrado y Obras Públicas, y su desincorporación de la Comisión de Atención a las Mujeres, del Regidor Francisco Javier Pedraza Blanco.

Artículo anterior
Interapas pone en marcha plan de saneamiento para el río Paisanos
Artículo siguiente
Villa Castel y Chocolates Costanzo lanzan “Galeana”, la cerveza artesanal que une tradición y sabor potosino
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.