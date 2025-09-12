Mercados municipales de San Luis Potosí reciben fumigación para mayor seguridad e higiene

Como parte del programa permanente Mercados al 100, se realizan acciones de limpieza y mantenimiento en los espacios más concurridos del Centro Histórico.

Como parte del programa permanente Mercados al 100, se llevaron a cabo labores de fumigación general en el Mercado Hidalgo y en el Mercado República, con especial atención en las áreas de baños, con el fin de garantizar espacios limpios, seguros y en óptimas condiciones para comerciantes y visitantes.

Estas acciones se realizan siguiendo la instrucción del alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien impulsa un mantenimiento constante en los mercados municipales para preservar los lugares de convivencia del Centro Histórico y proteger la salud de quienes los visitan.

El programa Mercados al 100 se consolida como una estrategia integral de cuidado y preservación, buscando mantener los mercados emblemáticos de la ciudad en condiciones óptimas y promover un entorno seguro para todos.

Con estas acciones, el Gobierno de la Capital reafirma su compromiso con la mejora continua de los espacios públicos, fortaleciendo la infraestructura y la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía en los mercados potosinos.