Mejorar la calidad de vida las familias, objetivo fundamental del Gobierno Municipal

La Presidenta del DIF, Estela Arriaga, encabezó nueva entrega de lentes y sillas de ruedas, además de anunciar la ampliación de los servicios que ofrece el Sistema Municipal DIF a través de la Ruta de la Salud

SLP.- Mejorar la calidad de vida de las familias que más lo necesitan, es el objetivo fundamental del Gobierno de la Capital, afirmó la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Estela Arriaga Márquez, durante la entrega masiva de lentes, sillas de ruedas y apoyos funcionales a personas con discapacidad, donde anunció que, con el apoyo del alcalde Enrique Galindo, el programa Ruta de la Salud ampliará sus servicios el próximo año.

Antes de concluir 2025, dijo que con la Ruta de la Salud 2.0, se ha logrado visitar 166 colonias y comunidades, incluso los lugares más lejanos del municipio, porque no se han escatimado esfuerzos para alcanzar los niveles de bienestar que todos los potosinos merecen.

Señaló que, ante los buenos resultados, que se reflejan en mejores condiciones de vida para muchas familias, el presidente municipal Enrique Galindo tiene mucho interés en ampliar los servicios que ofrece el DIF.

En la 12ª. entrega de lentes graduados, efectuada en las inmediaciones del Santuario de Guadalupe, se benefició a 717 personas, además se entregaron sillas de ruedas, carriolas y bastones especiales.

Indicó que con estas acciones, se llegó en el año a un total de 8 mil 717 personas atendidas con el programa “Ruta de la salud 2.0”, brindando 28 mil 323 servicios; 2 mil 060 aparatos auditivos entregados; mil 168 glucómetros; 2 mil vales para exámenes clínicos; 32 mil medicamentos y 6 mil 166 lentes graduados, cifras que serán superadas el próximo año.

Las 51 ayudas técnicas se destinaron a beneficiarios de la Delegación de Bocas, usuarios de DIF municipal y la Unidad Básica de Rehabilitación Maravillas.