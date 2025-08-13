29.4 C
San Luis Potosí
Mejoran imagen urbana con mantenimiento y seguridad vial

By Redacción
miércoles, agosto 13, 2025

  • La Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de SLP reforzó acciones en las avenidas Salvador Nava y 20 de Noviembre; en el jardín de San Francisco y en Las Flores.

La Dirección de Servicios Municipales, del Ayuntamiento de San Luis Potosí, reportó que en las últimas horas se llevaron a cabo diversas acciones para mejorar el entorno urbano y la seguridad vial. Entre ellas, se realizaron labores de mantenimiento, recolección y embellecimiento sobre la avenida Salvador Nava y en la avenida 20 de Noviembre, así como en el emblemático jardín de San Francisco.

Además, se colocaron boyas en la calle Crisantemo esquina con Orquídeas, en la colonia Las Flores, con el fin de reducir riesgos para peatones y automovilistas.

Estas acciones forman parte de los trabajos permanentes que buscan ofrecer espacios públicos seguros, limpios y en mejores condiciones para todas y todos los potosinos.

 

 

