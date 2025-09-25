Mejoran espacios verdes con trabajos de limpieza y mantenimiento en San Luis Capital

Ayuntamiento de San Luis Potosí continúa con acciones para mantener en óptimas condiciones los espacios públicos

El ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la dirección de Servicios Municipales, dio mantenimiento a la Avenida Sierra Leona, en la zona de Las Lomas, donde se realizó limpieza general tanto en el camellón central como en sus laterales, mejorando la imagen urbana de esta importante vía y brindando un entorno más limpio y seguro para peatones y automovilistas.

También al poniente de la ciudad, se intervino la Avenida Sierra Vista donde se realizó limpieza del camellón central, que cuenta con un andador frecuentado por vecinas y vecinos para caminar o ejercitarse. Además, en la colonia Progreso se llevaron a cabo trabajos de limpieza en el área verde ubicada en la esquina de República de Perú y José López Portillo.

Con estas acciones, el ayuntamiento capitalino mantiene el compromiso de seguir recorriendo el municipio con las cuadrillas de atención y remozamiento de calles y avenidas, y jardines públicos, para fomentar la cohesión social y el sentido de pertenencia de todas y todos sus habitantes.